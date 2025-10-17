Венгрия обеспечит Путину безопасность для встречи с Трампом в Будапеште

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, в Будапеште также позаботятся о том, чтобы российский лидер провел успешные переговоры

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Венгрия обеспечит президенту России Владимиру Путину полную безопасность для успешных переговоров с его американским коллегой Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы готовы обеспечить все условия для того, чтобы президенты США и России могли провести переговоры в безопасной и спокойной обстановке", - сказал Сийярто, отвечая на вопросы журналистов после встречи с главой МИД Киргизии.

Журналисты поинтересовались, не станут ли препятствием для прибытия Путина в Будапешт обвинения, выдвинутые против него Международным уголовным судом (МУС) в Гааге, и будет ли Венгрия консультироваться со своими союзниками по этому поводу. "У нас нет необходимости в каких-либо консультациях с кем бы то ни было. Венгрия - суверенная страна. Мы примем здесь Владимира Путина и позаботимся о том, чтобы он провел успешные переговоры, а затем вернулся домой", - ответил Сийярто.