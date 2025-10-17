Бельгия уведомила НАТО о получении от США первых истребителей F-35

Бельгийские пилоты уже совершили на них первые полеты с авиабазы Флоренн, отметили в пресс-службе альянса

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Бельгия официально уведомила НАТО о получении трех первых истребителей F-35, заказанных у США в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"Бельгия встретила свои первые самолеты F-35", - сообщила пресс-служба НАТО, уточнив, что бельгийские пилоты "уже совершили на них первые полеты с авиабазы Флоренн" (на юге Бельгии близ границы с Францией). НАТО подчеркивает, что эти самолеты "позволят лучше защищать воздушное пространство альянса".

Ранее министр обороны королевства Тео Франкен сообщал, что Бельгия ожидает получить четыре самолета F-35 13 октября, однако, по сообщению Минобороны королевства, пока реально поставлены три самолета.

Всего в 2018 году Бельгия заказала 35 самолетов F-35 и планирует заказать еще 10. Они заменят примерно 200 самолетов F-16, стоявших на вооружении ВВС королевства. По оценкам бельгийских СМИ сейчас в относительно боеспособном состоянии в Бельгии остаются порядка 40 F-16.

Правительство королевства еще в 2023 году обещало начать передавать работоспособные F-16 Украине по мере их замены новыми самолетами. Однако поставки F-35 задержались, и пока реальные сроки передачи старых самолетов Киеву не определены.