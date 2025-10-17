Власти КНР исключили из партии замглавы Центрального военного совета Хэ Вэйдуна

В китайском Минобороны объяснили это решение "жестким пресечением коррупции и злоупотреблений"

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Власти Китая исключили из рядов компартии и лишили армейских званий заместителя председателя Центрального военного совета Хэ Вэйдуна и еще восемь представителей военного руководства. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

Как он заявил на странице МО в WeChat, подобные меры нацелены на "жесткое пресечение коррупции и злоупотреблений" в вооруженных силах КНР, где "нет места коррумпированным элементам". По его словам, таким образом Народно-освободительная армия Китая (НОАК) стала "более чистой и сплоченной, повысила свою боевую эффективность".

Указанные меры также коснулись Мяо Хуа - члена Центрального военного совета (ЦВС), бывшего начальника управления политической работы ЦВС, Хэ Хунцзюня - бывшего первого заместителя начальника управления политработы, Ван Сюбиня - бывшего первого заместителя начальника объединенного центра оперативного командования ЦВС, Линь Сянъяна - бывшего начальника Восточной зоны боевого командования НОАК, Цинь Шутуна - бывшего политкомиссара сухопутных войск, Юань Хуачжи - бывшего политкомиссара ВМС, Ван Хоубиня - бывшего командующего ракетными войсками и Ван Чуньнина - бывшего командующего народной вооруженной полицией КНР.

Все указанные лица, как отмечается, "серьезно нарушили партийную дисциплину и подозреваются в совершении тяжких должностных преступлений, связанных с исключительно крупными суммами денег". "Характер их правонарушений чрезвычайно серьезный и имел глубоко пагубные последствия, - добавил официальный представитель МО Китая. - В соответствии с соответствующими внутрипартийными правилами и законами Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение исключить из ее рядов все девять человек, направил их дела в военную прокуратуру для расследования".