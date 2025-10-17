Литва установила 26 воздушных зон, где военные могут сбивать нарушителей

Зоны активируются лишь в случае угроз и необходимости применения оружия против беспилотников, подчеркнул министр коммуникаций и транспорта Юрас Таминскас

ВИЛЬНЮС, 17 октября. /ТАСС/. Более 20 территориальных воздушных зон, в которых при необходимости действуют жесткие ограничения, а военные получают право сбивать нарушителей, установлены в Литве приказом министра коммуникаций и транспорта Юраса Таминскаса. Об этом сообщил журналистам сам министр.

"С учетом напряженной геополитической ситуации, постоянных нарушений воздушного пространства и вызовов, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, мною установлены 26 зон ограниченного воздушного движения", - сказал глава ведомства.

По его словам, установление зон особого режима позволит оперативно реагировать на нарушения воздушного пространства. "Зоны активируются лишь в случае угроз и необходимости применения оружия против беспилотников-нарушителей. Когда угроз нет, действует обычный воздушный режим", - пояснил Таминскас.

Нововведение призвано упростить процедуры уничтожения аппаратов-нарушителей. До сих пор это могло делаться лишь в том случае, когда было установлено, что они реально угрожают безопасности важных объектов. Пилоты воздушных судов будут предупреждаться за 10 минут до активации особого режима, чтобы они могли покинуть контрольные зоны. У этих территорий есть наземные координаты и вертикальное измерение по высоте полета.