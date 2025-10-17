Додон сообщил о необходимости модернизации соцпартии после прошедших выборов

По словам руководителя ПСРМ, партии нужны новые лица

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Руководитель Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон сообщил о планах модернизации партии, комментируя итоги парламентских выборов, в которых ПСРМ принимала участие в составе избирательного блока.

"Я считаю, что настало время для определенных изменений. Нам нужно модернизироваться. Нам нужно приходить с новыми лицами. И да, после того как обсудим это с коллегами из Партии социалистов, с представителями других политических формирований, с общественными деятелями, мы выработаем конкретные предложения в этом направлении", - сказал Додон в ходе выступления на онлайн-платформе privesc.eu.

Партия принимала участие в выборах в составе "Патриотического блока социалистов, коммунистов, сердца и будущего Молдовы", который получил 26 мандатов в 101-местном парламенте. Победителем выборов стала Партия действия и солидарности, получившая 55 мест, что на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года. В парламент также прошел блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8 мандатов, а "Наша партия" и "Демократия дома" - по 6 мандатов.

"На четырех выборах подряд нам удалось войти в парламент, занимая первое или второе место. Но нужно идти дальше. Поэтому, не раскрывая сейчас деталей, могу сказать - и коллегам по партии, и обществу в целом, - мы понимаем, что должны двигаться вперед и готовы отвечать на новые вызовы", - отметил Додон.

В выборах 2021 года ПСРМ принимала участие в блоке с Партией коммунистов Республики Молдова. Объединение получило тогда 32 мандата, а контроль над парламентом получила ПДС. Тогда Додон покинул пост председателя ПСРМ, которой стал управлять коллегиальный орган. Додон вернулся на этот пост в 2023 году.