Санкции ЕС не включают запрет президенту и главе МИД РФ посещать Евросоюз

Представитель ЕК Олоф Джилл также заявил, что разрешение на пролет самолета президента России в воздушном пространстве государств Евросоюза по пути в Венгрию должны принимать правительства этих государств

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Европейские санкции не включают запрета президенту и главе МИД РФ посещать Евросоюз, поэтому препятствий для поездки в Венгрию для президента России нет. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

"Санкции ЕС включают решение о заморозке активов президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако они не включают запрета на их поездки на территорию ЕС, поэтому с этой точки зрения препятствий [для проведения саммита в Венгрии] нет", - заявила она.

В то же время представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что разрешение на пролет самолета президента России в воздушном пространстве государств Евросоюза по пути в Венгрию должны принимать правительства этих государств.