Киев хочет переложить на западных партнеров финансирование зарплат военных

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко вновь повторил тезис Киева, что украинская армия якобы защищает от некой угрозы "восточную границу Европы"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Украины рассчитывают, что смогут убедить своих западных партнеров частично взять на себя финансирование зарплат украинских военнослужащих, так как средств в бюджете страны критически не хватает. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Если бы наши партнеры выделяли частичное финансирование на покрытие этих зарплат", - заявил Гончаренко местному изданию "Апостроф", вновь повторив тезис Киева, что украинская армия якобы защищает от некой угрозы "восточную границу Европы".

10 октября в Верховную раду был внесен проект обращения к парламентариям стран-партнеров о "прямом финансировании расходов" на ВСУ. В пояснительной записке, в частности, говорится, что минимальный уровень денежного обеспечения военных ВСУ - $500, что является "удручающим фактором, который влияет на их моральное состояние и дух", в то время как их коллеги в странах НАТО получают порядка $1,7-2,1 тыс.

Ранее в Киеве признавали, что в бюджете на текущий год не хватает 300 млрд гривен ($7,28 млрд по курсу Нацбанка Украины) на выплаты военнослужащим. Дыра в бюджете на следующий год составляет $18 млрд, которые правительство надеется закрыть за счет европейских партнеров.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В связи с этим власти страны ведут с партнерами переговоры об использовании передаваемых ими средств на военные нужды. Сейчас эти деньги можно направлять только на социальные статьи бюджета.