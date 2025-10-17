Киев хочет переложить на западных партнеров финансирование зарплат военных
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Украины рассчитывают, что смогут убедить своих западных партнеров частично взять на себя финансирование зарплат украинских военнослужащих, так как средств в бюджете страны критически не хватает. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
"Если бы наши партнеры выделяли частичное финансирование на покрытие этих зарплат", - заявил Гончаренко местному изданию "Апостроф", вновь повторив тезис Киева, что украинская армия якобы защищает от некой угрозы "восточную границу Европы".
10 октября в Верховную раду был внесен проект обращения к парламентариям стран-партнеров о "прямом финансировании расходов" на ВСУ. В пояснительной записке, в частности, говорится, что минимальный уровень денежного обеспечения военных ВСУ - $500, что является "удручающим фактором, который влияет на их моральное состояние и дух", в то время как их коллеги в странах НАТО получают порядка $1,7-2,1 тыс.
Ранее в Киеве признавали, что в бюджете на текущий год не хватает 300 млрд гривен ($7,28 млрд по курсу Нацбанка Украины) на выплаты военнослужащим. Дыра в бюджете на следующий год составляет $18 млрд, которые правительство надеется закрыть за счет европейских партнеров.
Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее. В связи с этим власти страны ведут с партнерами переговоры об использовании передаваемых ими средств на военные нужды. Сейчас эти деньги можно направлять только на социальные статьи бюджета.