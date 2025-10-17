Трамп повторно подал иск о клевете на $15 млрд против The New York Times

В скорректированной жалобе акцент сделан на заявлениях NYT, трех ее репортеров и издательского дома Penguin Random House

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп повторно подал судебный иск в отношении газеты The New York Times (NYT), потребовав $15 млрд за клевету. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

В прошлом месяце, как напоминает издание, федеральный судья "отклонил первоначальный иск и резко раскритиковал политический тон" судебного заявления. В скорректированной жалобе, поданной в окружной суд в Тампе (штат Флорида), акцент сделан на заявлениях NYT, трех ее репортеров и издательского дома Penguin Random House. Адвокаты Трампа назвали их "злонамеренными, клеветническими и уничижительными".

Речь идет об утверждениях относительно деловых достижений Трампа и происхождения его богатства, содержащихся в книге Lucky Loser (2024), написанной журналистами-расследователями The New York Times Сьюзан Крейг и Рассом Бюттнером, а также о различных статьях в NYT.

По информации WP, окружной судья США Стивен Мерридей, назначенный Джорджем Бушем - старшим (1924-2018), отклонил первоначальную жалобу хозяина Белого дома "буквально в уничтожающем" постановлении. Мерридей объявил, что первоначальная 85-страничная жалоба была "явно неуместной и недопустимой", заявив, что она больше похожа на политическую тираду, чем на серьезное юридическое заявление. Согласно вердикту судьи, любое пересмотренное заявление не должно превышать 40 страниц.

Повторное заявление президента США как раз укладывается в установленные Мерридеем рамки. В нем отсутствуют некоторые политические комментарии, касающиеся победы Трампа на президентских выборах в 2024 году, а также высказывания по поводу "мистификации о сговоре с Россией".

"Упомянутые заявления неправомерно порочат и умаляют профессиональную репутацию Трампа, которую он десятилетиями кропотливо создавал как частное лицо, прежде чем стать президентом США, в том числе в качестве успешного бизнесмена и звезды самого успешного реалити-шоу всех времен - "Кандидат", - говорится в пересмотренной жалобе.