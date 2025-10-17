Глава МИД ФРГ приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа

Йоханн Вадефуль отметил, что считает эту встречу предварительным этапом на пути к прямым переговорам между Россией и Украиной

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль приветствовал предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Я в целом считаю хорошим развитием то, что, наконец, продолжатся переговоры", - заявил Вадефуль журналистам перед отлетом в Турцию. Он отметил, что считает эту встречу Путина и Трампа предварительным этапом на пути к прямым переговорам между Россией и Украиной. "Если это проводится с ясной целью проведения мирных переговоров, то это (проведение встречи в Будапеште - прим. ТАСС) приемлемо", - сказал он, коснувшись места организации предстоящей российско-американской встречи на высшем уровне.

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. По его словам, это "действительно очень важный момент".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа "началась с вечера четверга".