Yle: в Финляндии живущие на пособия мигранты не смогут получить гражданство

Для получения гражданства мигрант обязан будет иметь доход с рабочей или предпринимательской деятельности

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 17 октября. /ТАСС/. Финляндия ужесточила правила получения гражданства мигрантами, живущими на пособия. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

По его информации, парламент одобрил поправки к закону о гражданстве, ужесточающие правила получения финского паспорта. Для получения гражданства мигрант обязан будет иметь доход с рабочей или предпринимательской деятельности, а не с социального пособия.

Как отмечает Yle, если заявитель получал социальную помощь более трех месяцев в течение двух лет, получить финский паспорт он не сможет.

Отмечается, что новое правило не будет распространяться на несовершеннолетних и пенсионеров старше 65 лет.

Помимо этого, указывает Yle, правительство Финляндии планирует ввести также дополнительные основания для отзыва уже полученного гражданства. Правило будет распространяться на случаи, когда гражданство было получено "мошенническим путем" или в случае совершения преступлений против государства.

Это второй этап проводимой в стране реформы закона о гражданстве, указывает общественный вещатель. Первый этап включал в себя увеличение срока постоянного проживания в стране с пяти до восьми лет.