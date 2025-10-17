Трансляция

Встреча Трампа и Зеленского. Видеотрансляция завершена

Они обсудили противовоздушную оборону Украины и американские ракеты Tomahawk

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп © Chip Somodevilla/ Getty Images

Президент США Дональд Трамп в третий раз встретился с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Ранее Трамп заявлял, что их поставка чревата "новым шагом агрессии" и что ему нужно будет проконсультироваться с Россией, в то время как Москва заявила, что это может разрушить недавно восстановившиеся отношения с Вашингтоном. Это будет третья встреча в Белом доме и пятая между лидерами с тех пор, как Трамп вернулся на свой пост в январе. Первый закончился громким скандалом, в результате которого Зеленского выгнали из здания.