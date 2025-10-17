ČTK: европейские социалисты исключили из своих рядов партию Фицо

Представители SMER заявили, что партия получила предложение присоединиться к фракции "Патриоты Европы" в ЕП

БРАТИСЛАВА, 17 октября. /ТАСС/. Партия европейских социалистов (ПЕС), объединяющая социалистические и социал-демократические фракции из стран ЕС и Великобритании, исключила из своих рядов правящую в Словакии партию "Направление - социальная демократия" (SMER). Со ссылкой на источник в ПЕС об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Решение об исключении SMER было принято на проходящем в Амстердаме конгрессе ПЕС. Комментируя это решение, представители SMER заявили, что их политическая сила наконец-то получила свободу - партия получила предложение присоединиться к фракции "Патриоты Европы" в Европарламенте.

Словацкие СМИ проинформировали ранее, что исключение SMER из ПЕС может быть связано, в частности, с позицией премьер-министра Словакии Роберта Фицо в отношении России.