В Англии разрешили Palestine Action оспорить решение о запрете деятельности

Движение было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций 5 июля

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Правительство Великобритании не смогло остановить судебное рассмотрение, начатое пропалестинским движением Palestine Action, которое добивается исключения из списка запрещенных организаций. Апелляционный суд Англии и Уэльса 17 октября отклонил запрос МВД Соединенного Королевства, разрешив Palestine Action оспорить запрет в Высоком суде Англии и Уэльса в ноябре.

Движение было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций 5 июля. Членство в этой организации, участие в собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

С момента запрета организации на акциях протеста в ее поддержку по всей стране были задержаны около 2 тыс. человек, в подавляющем большинстве - за плакаты с надписью: "Я против геноцида, я поддерживаю Palestine Action". Более 170 демонстрантам предъявлены обвинения.