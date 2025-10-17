Додон: оппозиция не поддержит кандидата на пост премьера Молдавии

Патриотический блок предложит собственные решения, направленные на улучшение качества жизни людей, отметил лидер Партии социалистов

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Фракция оппозиционного Патриотического блока в парламенте Молдавии не поддержит кандидата в премьеры Александра Мунтяну, которого выдвигает правящая Партия действия и солидарности (ПДС). Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий крупнейшую в стране оппозиционную Партию социалистов, вокруг которой создан блок.

Он напомнил о скандале, которым закончилось приглашение на пост главы Антикоррупционной прокуратуры гражданки США Вероники Драгалин. Президент Майя Санду представила ее как "борца с коррупцией по американской модели", а потом уволила, обвинив в плохой работе. "Что касается возможного кандидата на пост премьер-министра - я знаком с господином Мунтяну и знаю его как профессионального экономиста. Но остается вопрос - позволят ли ему действительно управлять страной? Или это будет "Драгалин-2" - с громкими намерениями, которые разобьются о "желтую" реальность внутри ПДС?" - написал Додон в Telegram-канале.

По его словам, "уже сейчас подконтрольные власти СМИ начали атаковать" Мунтяну. Кроме того, отметил политик, вызывает недоумение акцент на том, что в последние годы Мунтяну работал на Украине. "Мы что, идем по пути украинизации Молдовы? Вопросов становится все больше", - продолжил он.

Додон подчеркнул, что фракция Патриотического блока не поддержит кандидатуру, выдвигаемую правящей партией. "В статусе оппозиции мы, безусловно, не будем голосовать за правительство ПДС и Майи Санду, потому что убеждены: оно не принесет реальных результатов для граждан. Вместо этого мы предложим собственные решения, направленные на улучшение качества жизни людей", - подчеркнул лидер социалистов.

Кандидатура на пост премьера от ПДС

На этой неделе лидер правящей партии, спикер парламента Игорь Гросу заявил, что кандидатом в премьеры будет выдвинут бизнесмен Мунтяну. В его биографической справке говорится, что он окончил физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, получил степень магистра по управлению экономической политикой в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он основатель инвестиционной компании 4i Capital Partners, президент Alliance fran aise в Молдавии. Мунтяну рассказал, что более 20 лет работал в сфере инвестиций на Украине и в Восточной Европе.

Конституционный суд Молдавии накануне утвердил результаты выборов. По данным ЦИК, ПДС получила 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года) и может самостоятельно сформировать правительство. Патриотический блок набрал 26 мандатов. В парламент также проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), Наша партия и "Демократия дома" (по 6 мандатов).