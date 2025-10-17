Asharq al-Awsat: для обнаружения тел заложников в Газе нужна поисковая операция

По данным издания, процесс поиска осложняется тем, что сторонники ХАМАС, владевшие информацией о местах захоронения останков, погибли в результате военных действий

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Проведение "масштабной поисковой операции" требуется палестинскому движению ХАМАС для обнаружения на территории сектора Газа оставшихся 19 тел погибших израильских заложников. Об этом сообщила газета Asharq al-Awsat ("Аш-Шарк аль-Аусат") со ссылкой на источники в организации.

По утверждению собеседников издания, процесс поиска осложняется тем, что сторонники ХАМАС, владевшие информацией о местах захоронения останков заложников, погибли в результате военных действий. Кроме того, некоторые районы, где, предположительно, могли быть захоронены тела, были полностью разрушены и снесены израильскими военными, вследствие чего доступ к ним крайне затруднен.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба, а 15 октября были возвращены останки еще двух погибших пленников.

В общей сложности израильская сторона получила за три дня десять гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали девять погибших заложников, их имена обнародованы, а тела были переданы родственникам для погребения. 15 октября пресс-служба израильской армии проинформировала, что сотрудники Национального института судебной медицины Израиля не смогли опознать одно из тел, полученных из сектора Газа.