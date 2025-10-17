В Литве начались учения с участием 2,5 тыс. солдат стран НАТО

В мероприятиях задействовали личный состав мотопехотной бригады "Жемайтия", а также подразделения армий Польши и США

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 17 октября. /ТАСС/. Учения бригадного уровня Stiprus grifonas ("Сильный грифон") с участием подразделений трех стран - членов НАТО начались в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"В учениях, которые продлятся до 31 октября, задействован личный состав мотопехотной бригады "Жемайтия", а также подразделения армий Польши и США", - говорится в сообщении.

Всего в маневрах, которые проходят на центральном полигоне армии Литвы в Пабраде, принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих и около 400 единиц военной техники. Как предупредило командование, в период учений она будет следовать в том числе по гражданским автомагистралям.

Задачей учений является планирование оборонительных операций и их отработка во взаимодействии с подразделениями союзников.