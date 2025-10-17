Конституционный суд рассмотрит иск об отставке премьер-министра Монголии

Заявление подала группа депутатов Великого государственного хурала

УЛАН-БАТОР, 17 октября. /ТАСС/. Конституционный суд Монголии принял к производству заявление группы депутатов Великого государственного хурала (парламента), оспаривающих решение об отставке премьер-министра страны Гомбожавын Занданшатара. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Группа депутатов подала иск о том, что формулировка об отставке премьер-министра была внесена с нарушениями положений основного закона страны. Иск поступил в Конституционный суд, и он принял его к производству 17 октября", - говорится в сообщении.

Ранее парламентская пресс-служба сообщила, что из присутствовавших 17 октября на пленарном заседании парламента 111 депутатов 71 одобрил постановление об отстранении от должности премьер-министра. Это требование подписали и официально представили 7 октября более 50 парламентариев. До назначения нового премьера Гомбожавын Занданшатар будет временно исполнять обязанности главы правительства.