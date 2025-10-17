ВПП ООН нарастила поставки в Газу до 560 тонн продовольствия в день

Этого недостаточно, чтобы закрыть потребности всех нуждающихся жителей анклава, заявила представитель программы Абир Этефа

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН с момента установления режима прекращения огня нарастила поставки продовольствия в сектор Газа до 560 тонн в день, но их пока недостаточно, чтобы закрыть потребности всех нуждающихся жителей палестинского анклава. Об этом заявила представитель программы Абир Этефа.

"Ежедневно доставляя порядка 560 тонн [в Газу], мы все еще находимся ниже [целевого показателя], который нам необходим", - сказала она на брифинге прессы в Женеве. По ее словам, с момента вступления в силу режима прекращения огня по 15 октября в палестинский анклав прибыло порядка 230 грузовиков с порядка 2 800 тоннами продовольствия. Поставки осуществляются через КПП "Керем-Шалом" и "Кисуфим" на юге и в центральной части анклава, добавила она.

Этефа уточнила, что раздача продовольствия осуществляется лишь в пяти точках, в то время как целевой показатель составляет 145 точек. Если удастся его достичь, то это позволит охватить помощью порядка 1,6 млн нуждающихся жителей палестинского анклава, пояснила она.

6 октября делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.