Фицо на встрече кабминов Словакии и Украины отверг членство Киева в НАТО

Словацкий премьер при этом отметил, что Братислава не будет тормозить процесс принятия республики в ЕС

БРАТИСЛАВА, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам состоявшихся в городе Кошице (Восточная Словакия) консультаций правительств Словакии и Украины, а также переговоров с премьером Украины Юлией Свириденко сообщил на брифинге о негативной позиции своей страны по вопросу возможного членства Киева в НАТО и поддержал его усилия по реализации планов вступления в Евросоюз. Трансляцию осуществлял телеканал ТА-3.

"Мы говорили о нашей [словацкой] негативной позиции по вопросу членства Украины в НАТО", - сказал Фицо. При этом он подчеркнул, что Братислава выступает за принятие Украины в ЕС и готова поделиться с ней своим опытом, приобретенным более 20 лет назад при реализации собственных планов присоединения к сообществу. "Словакия не будет тормозить процесс принятия Украины в ЕС", - отметил премьер.

В ходе межправительственных консультаций, прошедших в форме совместного заседания кабмина, стороны обменялись взглядами по проблеме прекращения транзита российского газа в Словакию через территорию Украины. По словам Фицо, по многим вопросам взгляды Братиславы и Киева расходятся, но стороны открыто обсуждают представляющие интерес темы.

Как отметил премьер, Словакия выступает за скорейшее достижение справедливого и прочного мира на Украине. "Мир - ключевое слово в нашей политике", - сказал он. "Наши усилия сосредоточенны на оказании гуманитарной помощи [Украине] и практическом сотрудничестве", - отметил Фицо.

Словакия реализует суверенную внешнюю политику, ориентированную на четыре стороны света. "Мы хотим быть вашими (Украины - прим. ТАСС) добрыми соседями и помогать. Мы (Словакия - прим. ТАСС) хотим иметь хорошие дружеские отношения со всеми теми, кто заинтересован иметь хорошие дружеские отношения с нами, включая РФ. Это наша политика", - сказал премьер.

Фицо также добавил, что Словакия приняла значительное количество беженцев с Украины. Иностранные рабочие руки нужны республике. "Словакия - страна, которая нуждается в 150 тыс. квалифицированных работниках", - отметил он. Премьер также проинформировал, что следующие консультации правительств обоих государств состоятся на Украине.