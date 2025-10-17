Депутат Рады Чернев: передача Tomahawk Украине поставлена на паузу

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности считает, что весь остальной спектр вопросов будет обсуждаться

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Вопрос поставок Украине Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk поставлен на паузу, считает заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

"Я думаю, что пока еще будет поставлен на паузу вопрос о "Томагавках", но весь остальной спектр вопросов будет обсуждаться", - сказал он в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Планируется, что в ближайшие часы в Белом доме пройдет встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американский лидер ранее сообщил, что Зеленский будет просить его о поставке Украине ракет Tomahawk. Глава администрации США заявил 12 октября, что до принятия окончательного решения о возможной передаче Киеву данных ракет ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным. 6 октября Трамп сигнализировал о том, что фактически принял решение насчет ракет Tomahawk и Украины, но не пояснил, в чем оно заключается. 16 октября Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным заявил, что США нельзя истощать собственные запасы ракет Tomahawk поставками Украине.

Путин подчеркивал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.