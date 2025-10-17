Оппозиция обвинила Санду в нарушении Конституции

Президент Республики Молдова Майя Санду © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду нарушила Конституцию, вмешавшись в процедуру выдвижения кандидата на пост премьер-министра еще до начала утверждения нового состава парламента. Об этом заявила проевропейская Либерально-демократическая партия (ЛДПМ), которую возглавляет экс-премьер Владимир Филат, давший старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет в 2012 году.

"ЛДПМ выражает крайнюю обеспокоенность тем, что президент Санду возмутительным образом подчиняет себе всю государственную власть, пренебрегая конституционными принципами и демократическим балансом институтов страны, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. - Недавнее заявление главы государства, согласно которому она берет на себя ответственность за определение кандидатуры на должность премьер-министра, что было подтверждено и Александром Мунтяну, представляет собой не просто политическую неосторожность, а продолжение процесса концентрации власти вне правовых и конституционных рамок. Подобное поведение свидетельствует о презрении к принципам правового государства и демонстрирует опасную тенденцию превращения института президентства в единый центр политического управления". В заявлении ЛДПМ выражено возмущение тем, что "Санду продолжает игнорировать парламент, подменяя демократические процессы и узурпируя полномочия, которые ей не принадлежат", что ведет к захвату государственных институтов в интересах одного человека и блокировке демократических механизмов. ЛДПМ призвала общественность "защитить независимость государственных институтов и верховенство Конституции".

Ранее лидер поддерживающей Санду Партии действия и солидарности (ПДС) Игорь Гросу объявил, что премьер Дорин Речан уходит из политики. По словам Гросу, вместо него правящая партия выдвинет на пост главы правительства проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну. Затем в интервью молдавским СМИ Санду признала, что обсуждала кандидатуру Мунтяну, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. А сам Мунтяну сообщил, что согласился выдвигаться на пост премьера после телефонного звонка Санду.

Согласно Конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями. Конституционный суд Молдавии в четверг утвердил результаты выборов. По данным ЦИК, ПДС получила 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года) и может самостоятельно сформировать правительство. Патриотический блок получил 26 мандатов. В парламент также прошли блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), Наша партия и "Демократия дома" (по 6).