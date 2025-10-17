МО КНР: США подрывают межармейские отношения поддержкой безопасности Тайваня

Пекин настаивает, чтобы Вашингтон соблюдал принцип "одного Китая" и три совместных коммюнике, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов подрывают межармейские отношения с Китаем поддержкой острова Тайвань в сфере безопасности. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

"Мы настаиваем, чтобы США соблюдали принцип "одного Китая" и три совместных коммюнике, <…> прекратили все формы военного взаимодействия с китайским регионом Тайвань во избежание подрыва наших двусторонних межармейских отношений, мира и стабильности в районе Тайваньского пролива", - подчеркнул Чжан Сяоган, комментируя новый американский законопроект о национальной обороне, который предусматривает выделение из бюджета Соединенных Штатов $1 млрд на так называемую инициативу по сотрудничеству с Тайванем в сфере безопасности.

Как уточнил официальный представитель, положения этого документа США - "грубое вмешательство во внутренние дела Китая, подрывающее суверенитет, безопасность и интересы его развития, нарушающее глобальные мир и стабильность". "Мы выражаем по этому поводу решительный протест. Вопрос Тайваня - красная черта в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать, - добавил он. - Использование Соединенными Штатами так называемой тайваньской карты равносильно игре с огнем. Вооружение острова - опасная авантюра, которая обязательно обойдется дорогой ценой".

Чжан Сяоган потребовал от Вашингтона соблюдать обязательства и не посылать "ошибочные сигналы" сепаратистским силам в Тайбэе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.