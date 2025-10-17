"Америка в последнюю очередь". Конгрессвумен Тейлор-Грин - о помощи Аргентине

Законодатель настаивает, что финансовая помощь иностранным государствам ставит американских фермеров "на грань банкротства"

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) считает, что предоставление Аргентине финансовой помощи не отвечает интересам США.

В интервью порталу Axios она, в частности, прокомментировала представленные министром финансов США Скоттом Бессентом планы администрации увеличить до $40 млрд размер валютного свопа с Аргентиной. По мнению Тейлор-Грин, это стало бы проявлением принципа America Last ("Америка в последнюю очередь"), что контрастирует с одним из ключевых лозунгов президента страны Дональда Трампа America First ("Америка прежде всего"). Законодатель настаивает, что финансовая помощь иностранным государствам ставит американских фермеров "на грань банкротства".

"Белый дом превратился в проходной двор для мировых лидеров, в то время как американцы буквально кричат изо всех сил (о внутренних проблемах страны - прим. ТАСС)", - заявила Тейлор-Грин. Как отмечает портал, законодатель в целом поддерживает внешнюю политику Трампа и воздерживается от его прямой критики, но считает, что "фокусирование администрации на зарубежных конфликтах противоречит" принципам движения MAGA (Make America Great Again, "Сделаем Америку вновь великой").

Тейлор-Грин также обратила внимание на то, что действующая администрация не предпринимает достаточно усилий для борьбы с инфляцией. Кроме того, по ее словам, "у республиканцев нет плана" в сфере здравоохранения, разногласия по финансированию которой стали одной из основных причин приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна).