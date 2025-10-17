Сибига: Словакия передаст Украине энергетическое оборудование на €500 тыс.

По словам главы МИД республики, Братислава готова внести свой вклад "в обеспечение гарантий безопасности для Украины"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Андрей Сибига утверждает, что Словакия предоставит Киеву новый пакет энергетического оборудования на €500 тыс.

"Словакия поставит Украине новый пакет энергетического оборудования стоимостью €500 тыс.", - написал он в X по итогам встречи со словацким коллегой Юраем Бланаром. Сибига поблагодарил Бланара за "своевременное объявление" об этом.

Как заявил глава МИД Украины, на встрече речь также шла о сотрудничестве в области обороны. По утверждению украинского министра, Словакия готова внести свой вклад "в обеспечение гарантий безопасности для Украины".

Встреча глав МИД Украины и Словакии прошла в пятницу в словацкой Кошице в рамках третьего раунда межправительственных консультаций под руководством премьер-министров двух стран. Ранее переговоры прошли также между премьер-министром Украины Юлией Свириденко и словацким премьером Робертом Фицо.