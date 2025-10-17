Литва вернула Тихановской прежний статус охраны

Офис белорусского оппозиционера в Вильнюсе возобновил работу

ВИЛЬНЮС, 17 октября. /ТАСС/. Офис белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, которая с 2020 года находится в Вильнюсе, возобновил работу, ей самой возвращен прежний статус охраны, пониженный 1 октября. Об этом порталу национального гостелерадио Литвы LRT сообщил советник Тихановской Денис Кучинский.

"С четверга нам временно, пока не будет утверждена новая система, возвращена опека службы охраны руководства. Возобновило работу и наше представительство", - сказал он.

Личная охрана Тихановской с начала октября службой охраны руководства была передана в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая - за безопасность физических лиц, которым, по мнению властей, может угрожать опасность. В связи с этими переменами представительство белорусских оппозиционеров 8 октября заявило о приостановке деятельности.

По данным СМИ, возвращение к прежнему порядку произошло по инициативе президента Гитанаса Науседы, который был недоволен понижением уровня охраны.

Согласно неофициальным данным, охрана Тихановской, которая по ранее применявшейся схеме осуществлялась круглосуточно, обходилась бюджету Литвы примерно в €1 млн в год.