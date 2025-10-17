Спикер парламента Грузии призвал главу ОБСЕ уйти в отставку

Шалва Папуашвили заявил, что Элина Валтонен была уличена в поддержке внутренних террористов

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили © Anadolu via Reuters Connect

ТБИЛИСИ, 17 октября. /ТАСС/. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Финляндии Элину Валтонен уйти в отставку после посещения 14 октября антиправительственного митинга в Тбилиси.

"После того, как она (Валтонен - прим. ТАСС) была уличена в поддержке внутренних террористов (участников митинга в Тбилиси - прим. ТАСС), ответственный политик ушел бы в отставку с поста действующего председателя ОБСЕ", - написал Папуашвили в X.

Глава грузинского парламента также выложил видео, на котором, как он утверждает, запечатлена активистка из Грузии Мариам Меаркишвили, которая разговаривает на митинге с главой МИД Финляндии и благодарит ее за поддержку. МВД ранее сообщило, что Меаркишвили задержана по делу о беспорядках 4 октября, в день проведения муниципальных выборов.

Валтонен прибыла в Грузию 7 октября в рамках поездки по странам Южного Кавказа, в тот же день она пришла на немногочисленную акцию протеста перед парламентом Грузии в Тбилиси, где встретилась с митингующими, и опубликовала в X видео, на котором говорит, что на акцию приходит множество людей. Валтонен на опубликованной видеозаписи также выразила поддержку участникам акции протеста, которые, по ее словам, выступают против того, что у них отбирают основные свободы. На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил запланированную встречу с Валтонен из-за ее действий.