Dawn: Пакистан и Афганистан продлили режим прекращения огня

Пакистанская делегация уже прибыла в Доху, где, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию конфликта

Редакция сайта ТАСС

ИСЛАМАБАД, 17 октября. /ТАСС/. Действие режима прекращения огня между Пакистаном и Афганистаном было продлено. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах.

"Временное прекращение огня было продлено по просьбе правительства афганских талибов", - констатировал собеседник издания. По его словам, пакистанская делегация уже прибыла в Доху, где, как ожидается, пройдут переговоры по урегулированию конфликта. Афганская делегация, вероятно, прибудет в столицу Катара в субботу. Как уточнил источник, перемирие продлится до окончания переговоров.

15 октября пакистанский МИД заявил, что Пакистан и Афганистан достигли временного соглашения о прекращении огня на ближайшие 48 часов. Перемирие вступило в силу в 16:00 мск.

В среду утром на границе Пакистана и Афганистана возобновились вооруженные боестолкновения. По данным телеканала PTV, пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат сообщил о 12 погибших и более чем 100 раненых. По его словам, "рано утром пакистанские войска вновь начали атаки на Афганистан", афганские силы "были вынуждены принять ответные меры".