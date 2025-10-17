Reuters: ВМС США удерживают двоих выживших после удара по лодке у Венесуэлы

Агентство поясняет, что речь идет о лодке, подвергшейся удару США 16 октября

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Американские военные удерживают на корабле двоих выживших в результате удара у побережья Венесуэлы по очередной лодке, якобы использовавшейся для перевозки наркотиков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, в результате удара погибли два из четырех членов экипажа лодки, еще двоих удалось спасти, они находятся на борту корабля ВМС США. По оценке Reuters, двоих выживших членов экипажа, вероятно, следует рассматривать в качестве "первых военнопленных в конфликте с наркотеррористами, о котором объявил президент [США] Дональд Трамп".

Агентство поясняет, что речь идет о лодке, подвергшейся удару США 16 октября. В результате предыдущих ударов, нанесенных ВМС США по лодкам, якобы перевозящим наркотики из Венесуэлы, выживших не было, отмечает Reuters.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере пять скоростных лодок с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.