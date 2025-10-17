Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Нобелевский лауреат Мачадо в беседе с Нетаньяху похвалила военные успехи Израиля

Премьер-министр еврейского государства в свою очередь "поздравил госпожу Мачадо с присуждением Нобелевской премии и высоко оценил ее деятельность в поддержку демократии и расширения круга глобального мира"
Редакция сайта ТАСС
17:30

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо, получившая Нобелевскую премию мира, высоко оценивает военные достижения Израиля. Об этом она заявила в телефонном разговоре с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

"Госпожа Мачадо сказала, что высоко ценит решительные действия премьер-министра [Нетаньяху] во время войны и достижения Израиля, а также приветствовала соглашение об освобождении заложников в Газе. Она добавила, что ценит упорную борьбу с иранской осью зла, которая действует не только против Израиля, но и против народа Венесуэлы", - заявили в канцелярии израильского премьера по итогам беседы.

Нетаньяху в свою очередь "поздравил госпожу Мачадо с присуждением Нобелевской премии и высоко оценил ее деятельность в поддержку демократии и расширения круга глобального мира", отметили в канцелярии.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что Нобелевская премия мира в этом году будет присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. 

ИзраильНетаньяху, Биньямин