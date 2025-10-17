Принц Эндрю откажется от титула герцога Йоркского из-за связей с Эпштейном

Брат короля Великобритании заявил, что продолжающиеся обвинения против него отвлекают от работы, которую делают Его Величество и королевская семья

Редакция сайта ТАСС

Принц Эндрю © Jordan Pettitt - Pool/ Getty Images

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Брат короля Великобритании принц Эндрю перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца.

"По итогам обсуждений с королем [Карлом III] и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды", - сказал принц.