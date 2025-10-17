Швейцария подаст протест генсеку ООН из-за выхода Украины из Оттавской конвенции

В Берне полагают, что выход из договора со стороны государства-участника, находящегося в состоянии вооруженного конфликта, противоречит международному праву

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 17 октября. /ТАСС/. Федеральный совет (правительство) Швейцарии официально раскритиковал киевские власти за выход из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и заявил о намерении подать свой протест генсеку ООН Антониу Гутерришу, чтобы остановить процедуру выхода страны из соответствующих договоренностей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Федеральный совет принял решение о подаче возражения против приостановления действия соглашения, - говорится в тексте. - Чтобы предотвратить приостановление действия Оттавского соглашения Украиной, Швейцария официально подаст свое возражение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций 17 октября 2025 года".

В Берне полагают, что "выход из договора со стороны государства-участника, находящегося в состоянии вооруженного конфликта, противоречит международному праву и ослабляет усилия по разоружению и контролю над вооружениями". Согласно тексту, несмотря на конфликт на Украине и тяжелое положение Киева, его власти, по оценкам швейцарского правительства, "должны выполнять свои обязательства согласно Оттавской конвенции".

15 июля Верховная рада Украины приняла законопроект о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Законопроект был внесен в Раду в исполнение поручения Владимира Зеленского безотлагательно обеспечить меры по выходу Украины из конвенции.

Ранее о выходе из Оттавской конвенции сообщили страны Балтии, Польша, Финляндия. 24 июля президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон о выходе страны из Оттавской конвенции.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения боевых действий.