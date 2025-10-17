Венгерская оппозиция поддержала встречу Путина и Трампа в Будапеште

Приветствуется любая инициатива, которая может приблизить к миру, написал лидер партии "Уважение и свобода" евродепутат Петер Мадьяр

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Венгерская политическая оппозиция, проявив единодушие с правительством, приветствовала предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Каждая минута, потраченная на войну, слишком дорога. Каждый день, когда гремят выстрелы, разлучаются семьи и гибнут люди, - черный день в истории Европы. Поэтому мы приветствуем любую инициативу, которая может приблизить нас к миру. Несколько месяцев назад мы сказали, что если Будапешт может принять переговоры, то это следует сделать", - написал лидер партии "Уважение и свобода" евродепутат Петер Мадьяр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Партия "Уважение и свобода", больше известная в Венгрии как "Тиса", считается сейчас основной оппозиционной политической силой, переманившей к себе избирателей из лагеря социалистов и демократов. Она является главным соперником правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном. Парламентские выборы должны состояться в Венгрии в апреле 2026 года.

В четверг, 16 октября, Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга".