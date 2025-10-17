FT: ЕС предложил пустить замороженные активы РФ на покупку оружия у США для ВСУ

По данным издания, одна из целей такого шага - это удержать Вашингтон на стороне Европы в противостоянии с Москвой

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность использования кредита в размере €140 млрд под обеспечение российскими замороженными активами для приобретения американского вооружения для Украины и перевооружения самого Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на предложение, сделанное на встрече европейских послов при ЕС.

По данным издания, которое получило доступ к соответствующим документам, Еврокомиссия предлагает использовать замороженные активы в рамках так называемого репарационного кредита на восстановление Украины. Большинство средств, однако, планируется использовать для приобретения вооружения, поддержки оборонной промышленности как на Украине, так и в ЕС. И хотя в тексте по настоянию Франции говорится о приоритете европейских вооружений, документ содержит упоминание возможности сотрудничества "с международными партнерами, которые берут обязательства по предоставлению значительной дополнительной поддержки" Киеву.

Со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС издание пишет, что одна из целей подобного шага - удержать США на стороне Европы в противостоянии с Россией. Как говорится в статье, ЕК также призвала членов Группы семи и другие страны "увеличить вместе с ЕС свою поддержку Украины".

Ранее Еврокомиссия предложила схему так называемого репарационного кредита Украине, которая подразумевает экспроприацию порядка 185 млрд евро из 210 млрд, блокированных на площадке Euroclear в Бельгии. Эта схема обсуждалась на саммите Евросоюза в Копенгагене 1 октября, но согласие не было достигнуто. Категорически против выступил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, который потребовал от стран ЕС подписаться под обязательством в полном объеме разделить с королевством финансовые риски в случае ответных действий России, на что, по его словам, остальные страны сообщества не пошли.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.