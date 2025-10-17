Мерц выступил против изменения политики касательно "Альтернативы для Германии"

Канцлер указал, что АдГ является главным оппонентом партии ХДС на следующих выборах

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) высказался против изменения политики в отношении партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Мы еще четче обозначим различия между нами и АдГ", - заявил Мерц в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, отвечая на вопрос о стратегии в отношении АдГ, которая будет обсуждаться исполнительным комитетом ХДС 19 октября. При этом он утверждал, что "Альтернатива для Германии" является главным оппонентом ХДС на следующих выборах.

"Мы расходимся с АдГ по всем основополагающим политическим убеждениям. И именно поэтому борьба мнений с АдГ и будущие избирательные кампании в Германии, вероятно, будут вращаться исключительно вокруг вопроса: они или мы", - резюмировал канцлер ФРГ.

В то же время он отметил, что в 2015 году при экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель были приняты решения, способствовавшие прохождению АдГ в Бундестаг в 2017 году.

"После 2021 года были приняты решения, значительно способствовавшие удвоению численности этой партии в течение одного избирательного срока", - указал Мерц.

"Теперь нам следует вернуться к тому, что делало нас сильной народной партией", - заключил он.

Ранее бывшие влиятельные политики консервативного блока ХДС/ХСС, среди которых бывший генеральный секретарь ХДС Петер Таубер, экс-министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг (ХСС) и бывший председатель комиссии ХДС по фундаментальным ценностям Андреас Рёддер, выступили за отход от стратегии, направленной против партии "Альтернатива для Германии". АдГ, по некоторым опросам, лидирует в рейтинге популярности политических сил ФРГ, опережая блок ХДС/ХСС, входящий в правящую в Германии коалицию.

АдГ появилась на политической сцене в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. Длительное время партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и ЕС ее популярность стала расти. В Германии АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории заняла второе место.