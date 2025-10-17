Трамп: США предпочтут, чтобы у Киева не было необходимости в Tomahawk

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон вовлечен в процесс завершения конфликта

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что для США предпочтительнее развитие ситуации, при котором Украине в принципе не понадобятся крылатые ракеты Tomahawk.

В начале встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме на вопрос журналиста о возможности поставок Киеву упомянутых ракет Трамп ответил, что у его администрации "есть обязательство поддерживать запасы" вооружений на американских складах. "Никогда не знаешь, что может произойти в военное или мирное время, правда?" - сказал президент США.

"Мы будем говорить о Tomahawk, и мы предпочли бы, чтобы они им [Украине] не понадобились. Мы, откровенно говоря, предпочли бы, чтобы этот конфликт завершился, потому что мы вовлечены в это, чтобы завершить конфликт", - заявил глава Белого дома.