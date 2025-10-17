Quds: в Газе погибли 11 человек из-за удара Израиля по автомобилю

Все жертвы были членами одной семьи, сообщил портал

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли на одной из окраин города Газа - административного центра одноименного анклава - в результате удара Израиля. С таким утверждением выступил близкий к палестинскому движению ХАМАС портал Quds.

По данным его источников, все погибшие являлись членами одной семьи и находились в одной машине. Среди них было семеро детей и трое женщин. Удар по автомобилю был нанесен в тот момент, когда тот направлялся в юго-восточный район города.

Армия обороны Израиля данную информацию пока не комментировала.