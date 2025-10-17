Трампу после встречи с Зеленским заменили вертолет для вылета из Белого дома

Транспорт отправился на дозаправку

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Белый дом заменил вертолет, на борту которого президент США Дональд Трамп должен был покинуть в пятницу свою резиденцию после встречи с Владимиром Зеленским. Первоначально ожидавший американского лидера на Южной лужайке вертолет вылетел без него, передает корреспондент ТАСС.

Взлет вертолета имели возможность наблюдать ожидавшие Трампа журналисты. Как сообщили прессе представители Белого дома, вертолет отправился на дозаправку. Примерно через 15-20 минут на то же место приземлился другой.

Вскоре президент США вышел из Белого дома и сел в ожидавший его новый вертолет, не став общаться с журналистами. Ожидается, что он вскоре прибудет на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. А оттуда вылетит на борту самолета в Палм-Бич (штат Флорида) в свое поместье Мар-а-Лаго.

Как сообщил пресс-пул Белого дома, Владимир Зеленский и его делегация уже покинули резиденцию президента США.