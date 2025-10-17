Израиль получил останки еще одного погибшего в Газе заложника

Военные в ближайшее время доставят гроб на территорию еврейского государства, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Израильские военные в секторе Газа получили при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста еще один гроб с останками заложника, погибшего в анклаве. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, военные в ближайшее время доставят гроб на территорию Израиля, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков. Имя погибшего, чье тело было передано, пока не разглашается.

Вскоре армейская пресс-служба сообщила, что гроб доставлен на израильскую территорию. Сейчас останки везут на судмедэкспертизу.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба, а 15 октября были возвращены останки еще двух погибших пленников.

В общей сложности израильская сторона получила уже 11 гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали девять погибших заложников, их имена обнародованы, а тела были переданы родственникам для погребения. 15 октября пресс-служба израильской армии проинформировала, что сотрудники Национального института судебной медицины Израиля не смогли опознать одно из тел, полученных из сектора Газа.