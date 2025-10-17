Трамп подписал указ об освобождении из тюрьмы экс-конгрессмена Сантоса

Президент США заявил, что наказание смягчат

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил об освобождении из тюрьмы исключенного в 2023 году из Палаты представителей Конгресса США Джорджа Сантоса (республиканец от штата Нью-Йорк).

"Я только что подписал указ о смягчении наказания, немедленно освободив Джорджа Сантоса из тюрьмы", - написал американский лидер в Truth Social.

В апреле телеканал NBC News сообщил, что суд штата Нью-Йорк приговорил Сантоса к 87 месяцам тюремного заключения по делу о мошенничестве и краже персональных данных.

В августе 2024 года экс-конгрессмен признал свою вину в трате собранных на предвыборную кампанию средств на личные нужды. Помимо этого, он предоставлял Конгрессу ложную информацию относительно своих доходов.