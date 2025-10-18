Делегация парламента КНДР отправилась с визитом в Россию

Ее возглавил председатель депутатской группы дружбы РФ и КНДР Ли Чхоль

СЕУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Делегация Верховного народного собрания КНДР 17 октября направилась в Россию с визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, делегацию возглавил председатель депутатской группы дружбы РФ и КНДР Ли Чхоль, который возглавляет медицинский исследовательский центр при Министерстве здравоохранения КНДР. Делегацию в аэропорту Пхеньяна провожали сотрудники посольства РФ и заместитель председателя центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сон Иль, который является заместителем депутатской группы содействия дружбы РФ и КНДР.

Ранее по случаю годовщины установления дипломатических отношений МИД КНДР заявил, что связи Москвы и Пхеньяна при председателе государственных дел КНДР Ким Чен Ыне вошли в период бурного развития. В июне 2024 года РФ и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.