Эксперт Степанов: при поставке Tomahawk Киеву их эксплуатацией займется ЕС

С учетом постоянно меняющейся риторики Трампа, возможность поставки Украине ракет исключать не стоит, сообщил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Планы передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk и пусковых установок (ПУ) для них потребуют непосредственного участия западных специалистов, и это будут не кадровые военные, а подрядчики из числа европейских представительств предприятий американского ВПК, что позволит Пентагону формально дистанцироваться от ответственности за их последующее применение. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Поставки дальнобойных ракет Tomahawk будут переведены в плоскость торгово-экономического и военно-технического сотрудничества с Европой, которое потенциально выводит из-под удара и ответственности официальный Вашингтон", - сказал он.

16 октября американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что США нельзя истощать собственные запасы ракет "Томагавк" поставками Украине. По мнению некоторых экспертов, это заявление, как и сам разговор двух президентов, способны предотвратить поставки этого вида вооружений в интересах киевского режима. Тем не менее, считает Степанов, с учетом постоянно меняющейся риторики Трампа, возможность поставки Украине Tomahawk исключать не стоит.

Эксперт отмечает, что в случае передачи ракет Украине реальный контроль над их применением, например, управление программным обеспечением, системами наведения, полетными заданиями, будет оставаться у подрядчиков из числа производителей различных систем ракет и ПУ. По словам Степанова, при этом даже не обязательно приглашать специалистов из США: у многих предприятий американского ВПК есть зарубежные представительства, специалисты которых обладают достаточным уровнем компетенций и знаний для обслуживания и эксплуатации указанных вооружений.

Так, производитель Tomahawk американская компания Raytheon (входит в RTX) имеет филиал Raytheon Deutschland GmbH в городе Фрайзинге в Германии. Перспективную ПУ для Tomahawk X-MAV разработала американская компания Oshkosh Defense, которая может доверить обеспечение и поддержание боеготовности и технических возможностей установок специалистам своих производственных площадок, действующих в Бельгии, Нидерландах, Франции и Румынии. Наконец, гигант американского ВПК Lockheed Martin, разработчик системы управления Tomahawk TTWCS (Tactical Tomahawk Weapons Control System) недавно поделился планами развертывания производственных мощностей на новом заводе Rheinmetall в ФРГ.

Все это позволит формально деаффилироваться от помощи Украине не только Вооруженным силам США, но и официальному Вашингтону в целом, пояснил эксперт.