Делегация молодежных организаций России прибыла в КНДР

Ее возглавил председатель Национального совета молодежных и детских объединений РФ Григорий Петушков

СЕУЛ, 18 октября. /ТАСС/. Представители молодежных организаций России прибыли в КНДР с визитом 17 октября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегацию возглавил председатель Национального совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков. В аэропорту Пхеньяна их встречали сотрудники центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи и дипломаты из российского посольства.

16 октября по случаю годовщины установления дипломатических отношений посольство РФ в Пхеньяне устроило прием, на который были приглашены министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, министр обороны КНДР Но Гван Чхоль. Глава МИД КНДР заявила, что при президенте РФ Владимире Путине и председателе государственных дел КНДР Ким Чен Ыне отношения двух стран вошли в период всестороннего расцвета. Она подчеркнула, что незыблемая позиция правительства КНДР заключается в содействии двусторонним добрососедским отношениям и солидарности с Россией на пути к благосостоянию народов двух стран.