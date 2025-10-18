В Египте объяснили, почему нельзя вывезти раненых из Газы

ХАМАС сначала должен вернуть тела всех погибших заложников, заявил губернатор провинции Северный Синай Халед Мугауир

Редакция сайта ТАСС

КАИР, 18 октября. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. Эвакуация раненых и больных палестинцев возможна только после того, как палестинское движение ХАМАС вернет Израилю тела всех погибших заложников. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил губернатор провинции Северный Синай Халед Мугауир.

"Я не думаю, что нам удастся эвакуировать больных и раненых до того, как ХАМАС обнаружит тела всех погибших израильтян", - отметил он. Чиновник добавил, что, когда представится возможность вывезти из Газы пациентов, они будут распределены по больницам провинции Северный Синай или, в зависимости от их состояния, направлены в другие провинции или в столицу арабской республики.

Мугауир также сообщил, что палестинскую сторону КПП "Рафах" на границе между Египтом и сектором Газа будут контролировать силы безопасности "Палестинской национальной администрации и сотрудники миссии ЕС".

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти Израиля сразу выразили недовольство тем, что на первом этапе возвращения останков радикалы вернули только 4 тела из 28. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это отклонением от соглашения и предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса будет иметь последствия. 14 октября Израилю были переданы еще четыре гроба, 15 октября были возвращены останки двоих пленников, а 17 октября, как утверждают радикалы, - тело еще одного заложника.

В общей сложности израильская сторона получила за пять дней одиннадцать гробов с останками. Судмедэксперты идентифицировали девять погибших заложников, их имена обнародованы, а тела были переданы родственникам для погребения. 15 октября пресс-служба израильской армии проинформировала, что сотрудники Национального института судебной медицины Израиля не смогли опознать одно из тел, полученных из сектора Газа.