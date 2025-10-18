Аналитик назвал Путконен "суицидальными" поставки Tomahawk Киеву

Ггеополитический аналитик отметил, что Россия не позволит Украине иметь оружие, способное переносить ядерные боеголовки

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Финский журналист, геополитический аналитик, главный редактор международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен считает, что поставки США ракет Tomahawk на Украину "суицидальны" для Киева. Так как Tomahawk могут переносить ядерное оружие, что недопустимо по доктрине по ядерному оружию, - это спровоцирует Россию на "ответные шаги".

Вечером 16 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся 2,5 часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин заявил Трампу, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям РФ и США и урегулированию на Украине.

"Я не верю, что такие орудия [Tomahawk] будут поставлены, потому что они противоречат новой доктрине России по ядерному оружию. И сама идея эта - она суицидальна для Украины, поскольку Tomahawk могут быть с ядерными боеголовками. Это спровоцировало бы Россию на ответный удар. Об этом также заявлял Путин, что если будут такие орудия, которые могут нести ядерные боеголовки, - это будет провокацией для ответных шагов России", - сказал он.

Аналитик заявил, что отсутствие конкретных ответов со стороны Трампа о возможных поставках Tomahawk на Украину говорит о том, что "Белый дом не хочет эскалации". "Перед этим мы уже слышали от Москвы, что такого рода предложения являются угрозой договоренностям, достигнутым на Аляске. Прямо перед встречей с [Владимиром] Зеленским после того, как у Трампа был телефонный разговор с Путиным, Трамп заявил, что в США не хотят эскалации конфликта. <…> Он четко дал понять, что он не хочет накаливания обстановки со стороны США в этом конфликте", - сообщил Путконен.

Путконен отметил, что Россия не позволит Киеву иметь оружие, способное переносить ядерные боеголовки. По его словам, вопрос поставок Tomahawk на Украину - очередная провокация "со стороны военных партий Европы" и "провокация в сторону России и ее новой ядерной доктрины". "Я думаю, что господин Трамп не поддается ну эту провокацию и понимает реальные последствия, которые могут быть в случае поставок оружия и воплощения этой идеи", - считает собеседник агентства.