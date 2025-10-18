В Киргизии назвали "новым дыханием" в отношениях с РФ присуждение премии Толстого

Депутат Жогорку кенеша Гуля Кожокулова назвала присуждение этой премии значимой наградой для Киргизии

БИШКЕК, 18 октября. /ТАСС/. Премия мира имени Льва Толстого, присужденная ранее президенту Киргизии Садыру Жапарову, стала "новым дыханием" в отношениях республики с Российской Федерацией. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразила депутат Жогорку кенеша (Верховный совет) Гуля Кожокулова.

Отвечая на вопрос о влиянии премии на взаимоотношения с РФ, Кожокулова отметила, что премия внесет вклад в их укрепление и развитие. "Это безусловно укрепляет, развивает и сохраняет наши отношения, исторически построенные предками. И знаете, это наверное, новое дыхание во взаимоотношениях, которые на сегодняшний день нам необходимы для наших братских народов", - сказала депутат.

Кожокулова назвала присуждение премии мира имени Льва Толстого значимой наградой для страны. "Такие вот премии, такое международное признание, признание роли нашего президента Садыра Жапарова, это значит и Кыргызстана в целом, нашего народа, оно высоко. Оно значимо для нас", - добавила она.

Премия учреждена в 2022 году Российским историческим обществом, Фондом мира и Российским военно-историческим обществом. Присуждается за значительный вклад в сохранение мира, выдающиеся заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, активную миротворческую деятельность и борьбу в защиту прав и свобод человека. Первую премию в сентябре 2024 года получил Африканский союз, церемония вручения прошла в Большом театре в Москве.

9 сентября 2025 года премией были отмечены президенты Киргизии, Таджикистана и Узбекистана - Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон за подписание Худжандской декларации о вечной дружбе.