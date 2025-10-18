В Британии антимонархисты требуют суда над принцем Эндрю

Это связано с его связями с Эпштейном

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Британская антимонархическая группа Republic выступает за начало судебного процесса над принцем Эндрю, который отказался от использования титула герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в переданном ТАСС заявлении лидера движения Грэма Смита.

"Эндрю по-прежнему обвиняется в сексуальных преступлениях и злоупотреблении властью. Его должны лишить всех титулов и воинского звания, необходимо уголовное расследование против него. Отказ от использования средневековых титулов - это не то наказание, которое предусмотрено за эти правонарушения", - сказал Смит.

Он также призвал британские власти провести публичное расследование в отношении королевской семьи, которая якобы пыталась скрыть от общественности связь принца Эндрю с деятельностью Эпштейна. "Члены королевской семьи покрывали и защищали Эндрю на протяжении двух десятилетий. Публика имеет право знать, кто о чем знал и когда. Это не просто гнилое яблоко, это гнилой институт, который защищает общие интересы и не реагирует на серьезный скандал", - подчеркнул активист.

Смит выразил разочарование в связи с тем, что "вся эта история вертится вокруг того, насколько она позорит членов королевской семьи", в то время как внимание СМИ должно быть сосредоточено на "правосудии для девочек, подвергшихся насилию со стороны богатых и влиятельных мужчин".

В пятницу пресс-служба Букингемского дворца распространила заявление принца Эндрю, который сообщил об отказе от использования титула герцога Йоркского по итогам обсуждений с королем Великобритании Карлом III. При этом он подчеркнул, что "решительно отвергает" выдвинутые против него обвинения. По информации газеты The Daily Telegraph, брат короля отказался от использования титула в свете новых фактов о его длительной дружбе с Эпштейном.

Обвинения против принца

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

На протяжении многих лет принц отвергал эти обвинения. Однако после того, как Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать £12 млн (около $15 млн).

В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Кроме того, он потерял право использовать официальный титул Его Высочество, хотя и сохранил его за собой.

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о свидетельствах того, что в 2002-2005 гг. он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Полиция Лондона ранее несколько раз отказывалась начинать расследование в отношении принца Эндрю, так как большинство эпизодов, упоминаемых Джуфре, имели место за пределами Соединенного Королевства. При этом, по ее словам, именно в Лондоне в 2001 году произошла одна из ее встреч с принцем, ради которого девушку привезли в Великобританию на частном самолете Эпштейна.

В апреле телеканал NBC сообщил, что 41-летняя Джуфре покончила жизнь самоубийством в Австралии, где жила последние годы.