Kan: Вэнс и Уиткофф планируют посетить Израиль на следующей неделе

По данным гостелерадиокомпании, целью визита называется содействие реализации положений американского плана прекращения военных действий в секторе Газа и освобождения заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. В Израиле не предстоящей неделе ожидают визита заместителя и спецпосланника президента США Джей Ди Вэнса и Стивена Уиткоффа. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

По ее данным, Вэнса ждут в Израиле 20 октября. Целью визита называется содействие реализации положений американского плана прекращения военных действий в секторе Газа и освобождения заложников. Уиткофф также на следующей неделе прибудет в еврейское государство, уточняет Kan со ссылкой на источники.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу в 12:00 мск 10 октября.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники освободили 20 заложников. В общей сложности Израиль получил гробы с телами 11 заложников. По данным еврейского государства, палестинские радикалы продолжают удерживать в Газе останки 18 похищенных.