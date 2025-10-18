CNN: в Вашингтоне обсуждают возможную встречу Трампа с Ким Чен Ыном

По данным телекомпании, она может произойти во время поездки президента США в Азию

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность встречи американского лидера с главой КНДР Ким Чен Ыном во время поездки в Азию в конце октября - начале ноября. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на двух чиновников.

По их словам, дискуссии все еще находятся на раннем этапе, а в администрации американского президента пока нет уверенности в том, что встреча состоится. Собеседники телекомпании отметили, что логистические вопросы, касающиеся организации встречи такого уровня, пока не были проработаны, поскольку контактов между Вашингтоном и Пхеньяном, подобных тем, что были во время первого президентского срока Трампа, нет.

Источники сообщили CNN, что запрос главы Белого дома, направленный Ким Чен Ыну ранее в 2025 году, остался без ответа, поскольку Пхеньян не принял направленное Трампом письмо.

Во время очередной сессии Верховного народного собрания 20-21 сентября Ким Чен Ын заявил, что личные контакты с Трампом оставили у него "хорошие воспоминания". На встрече с президентом Республики Корея 25 августа глава вашингтонской администрации заявил, что хотел бы провести личную встречу с лидером КНДР уже в 2025 году.

Трамп примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26-28 октября. Также американский лидер посетит Токио и Кенджу - город в Республике Корея, где 31 октября - 1 ноября состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.