В Вене началась демонстрация против милитаризации ЕС и конфликта с Россией

Число протестующих может увеличиться до 3 тыс.

Редакция сайта ТАСС

© Максим Черевик/ ТАСС

ВЕНА, 18 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Демонстрация австрийского "Движения за мир" собрала как минимум 300 человек у Западного вокзала Вены. Ее участники выступают против милитаризации ЕС и конфликта с Россией, число протестующих может увеличиться в ходе последующего мирного марша по центру австрийской столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Современный ориентированный на войну курс ЕС приводит к огромным тратам на перевооружение, что ложится бременем на отстаивание мира, предоставление государством социальных гарантий и рост благосостояния. Правительство Австрии стремится в военный альянс НАТО. Таким образом оно действует против закрепленного в конституции нейтралитета и желаний жителей страны, которые хотят мира", - сообщили организаторы мероприятия в анонсе акции. Они не исключают, что количество протестующих может увеличиться до 3 тыс.

Уточняется, что демонстрация проводится в поддержку практической реализации австрийского принципа нейтралитета в международных делах, против 800-миллиардного плана перевооружения ЕС, инициативы "Небесный щит" (Sky Shield), транспортировки вооружений через территорию альпийской республики и "фактического негласного вступления Австрии в НАТО". Отдельным пунктом движение выделило протест против политики ЕС по формированию образа врага, "в частности, против русофобии". Участники демонстрации призывают к отмене "незаконных санкций, например, против России".

Со сцены доносится: "Нет НАТО!", "Нет войне с Россией!", "Европа должна быть мирной!". Лозунги с энтузиазмом подхватываются митингующими, демонстрация носит мирный характер, безопасность обеспечивает полиция.

