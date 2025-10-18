МИД Армении: армяно-турецкую границу могут открыть в ближайшие несколько месяцев

Глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян сообщил, что тогда же могут установиться дипломатические отношения между двумя странами

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 18 октября. /ТАСС/. Граница между Арменией и Турцией может быть открыта в ближайшие несколько месяцев, тогда же могут быть установлены дипломатические отношения между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Я лично не вижу никакой проблемы для открытия армяно-турецкой границы, не вижу проблем для установления армяно-турецких дипломатических отношений. Это также подтвердили наши турецкие коллеги. <...> Поэтому я считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьемся весьма ощутимого прогресса в этом направлении. Это вопрос, я не знаю, максимум нескольких месяцев. Это мое восприятие. Посмотрим, как все сложится", - сказал он в интервью немецкой медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).

Как заявил Мирзоян, в Турции подчеркивали, что не могут завершить процесс открытия границы с Арменией без нормализации отношений между Ереваном и Баку. Однако теперь, отметил Мирзоян, мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном парафировано, что делает возможным установление двусторонних отношений между Ереваном и Анкарой.

"Турецкая сторона выражает и на деле демонстрирует готовность открыть границы, возобновить железнодорожное сообщение и возобновить двустороннюю прямую торговлю, даже не говоря об установлении дипломатических отношений", - добавил глава МИД Армении.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана - заместитель председателя парламента Рубен Рубинян. 12 сентября спецпредставители Армении и Турции провели встречу на КПП "Маргара" для обсуждения процесса нормализации отношений двух стран. В ходе встречи спецпредставители подтвердили готовность прилагать усилия для реализации договоренностей от 1 июля 2022 года, что означает открытие границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами.